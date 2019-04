Moment incredibil la un meci de fotbal din Italia. Un jucator din ligile inferioare a fost rapit de pe teren cu elicopterul, chiar in timpul unei partide oficiale - VIDEO

S-a intamplat in timpul unui meci de fotbal in campionatul regional al provinciei Catania, dintre Viagrande si Nebrodi. Un jucator al formatiei gazda si-a organizat momentul retragerii din fotbal in cel mai original mod posibil.

Ignazio Barbagallo, in varsta de 55 de ani, faimos pentru stilul sau extravagant, si-a inscenat propria rapire.

In timpul jocului, un elicopter a aterizat pe teren, iar doua persoane mascate l-au luat pe jucator si l-au urcat in aparatul de zbor. In urma lor, acestia au lasat un banner pe care scria “Serviciul de lichidari pentru jucatori terminati”.

In cele din urma s-a aflat ca totul a fost, de fapt, o farsa, iar clubul italian a fost amendat cu 200 de euro.