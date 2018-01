Moment istoric in fotbalul englez. Brighton a invins formatia Crystal Palace, in primul meci din Anglia, unde s-a folosit sistemul VAR - VIDEO

Glenn Murray a inscris golul calificarii in saisprezecimile Cupei Angliei pentru Brighton. Formatia a trecut cu 2 la 1 de Crystal Palace in primul meci oficial din Anglia, unde s-a folosit celebrul sistem de arbitraj VAR. Chiar daca gazdele au deschis scorul, Brighton a avut emotii mari in partea secunda, cand Sako a egalat.

Totusi, Murray a marcat la 6 minute dupa ce a intrat pe teren si a adus calificarea pentru Brighton, care o va intalni pe Middlesbrough in saisprezecimi.