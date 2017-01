Moment istoric: Surorile Williams se intalnesc in finala la Australian Open! - VIDEO

Desi una are 35 si cealalta 36 de ani, surorile Williams isi disputa finala de la Australian Open!

Dupa 8 ani, Serena si Venus Williams se intalnesc din nou in finala unui turneu de Mare Slem. Venus a trecut de Coco Vandeweghe in trei seturi, scor 6-7; 6-2; 6-3.

Serena a trecut de Mirjana Lucic-Baroni in doua seturi, scor 6-2; 6-1.

Daca va castiga turneul, Serena Williams revine pe primul loc in clasamentul WTA.

"For us both to be in the final is the biggest dream come true for us." #Serena on playing #Venus in the final #AusOpen pic.twitter.com/C8aSHSsxE0