Momente de grea cumpana pentru Real Madrid in La Liga. Cel mai titrat club din toate timpurile a fost umilit de Eibar - VIDEO

Momente de grea cumpana pentru Real Madrid. Cel mai titrat club din toate timpurile, pleaca din nou acasa cu zero puncte. De data aceasta, madrilenii au fost facuti una cu pamantul de catre Eibar. Escalante a deschis scorul in minutul 16, dupa ce golul sau a fost validat in urma aplicarii sistemului VAR. Sergi Enrich a dublat avantajul gazdelor in minutul 52 iar peste 5 minute, Kike a inlaturat ultimele incertitudini.

Dupa 13 etape, Real Madrid se afla pe locul 6. In timp ce Eibar se pozitioneaza in vecinatate, pe locul 8. Astfel, Santiago Solari debuteaza cu stangul din postura de antrenor oficial.

SANTIAGO SOLARI, ANTRENOR REAL MADRID: “Nu a fost cel mai bun meci al nostru. Recunoastem acest fapt. Cu siguranta vom schimba lucrurile spre bine.“

Rivalii eterni ai Realului, Barcelona si Atletico Madrid, au dat piept intr-un alt meci din etapa a 13-a. Echipele au plecat de pe teren cu cate un punct, scor final de 1 la 1. Pentru Atletico a marcat Diego Costa in minutul 77, in timp ce pentru catalani a inscris, Ousmane Dembele in minutul 90.