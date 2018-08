Momente grele pentru Mihaela Buzarnescu. Tenismena romana s-a accidentat in setul al treilea al unui meci de la Montreal - VIDEO

Buzarnescu si-a rasucit glezna in setul decisiv. Romanca a plans si a strigat de durere, iar primii care i-au venit in ajutor au fost adversara sa, ucraineanca Elina Svitolina, si arbitrul de scaun.

Dupa interventia medicului, Buzarnescu a parasit terenul in scaunul cu rotile, fiind aplaudata de fani.

Svitolina, campioana in exercitiu a turneului de la Montreal, s-a calificat in optimi de finala, unde a ajuns si Maria Sharapova. Aceasta a castigat duelul rus cu Daria Kasatkina, scor 6 la 0 si 6 la 2.

In acelasi timp, la Toronto, se desfasoara turneul masculin. Rafael Nadal l-a invins pe Benoit Paire cu 6 la 2 si 6 la 3. Novak Djokovic s-a calificat si el in optimi, dupa victoria in fata lui Peter Polansky, scor 6 la 3 si 6 la 4.

Campionul de la Toronto va incasa peste 1 milion dolari. Totodata, campioana de la Montreal va primi 519 mii de dolari.