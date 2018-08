Momentul in care Buzarnescu s-a accidentat la picior. Romanca a plans de durere - VIDEO

Românca a ţipat şi a plâns pe teren de durere. Cu ochii în lacrimi, “Miki” a primit îngrijiri medicale la marginea terenului, înainte de a fi scoasă din arenă într-un scaun cu rotile, în aplauzele spectatorilor.



După ce Svitolina câştigase primul set cu 6-3 şi în pierduse pe al doilea cu 6-7 (5), în setul al treilea, la scorul de 4-3 pentru sportiva ucraineană, Buzărnescu s-a prăbuşit pe teren, ţipând şi plângând de durere şi ţinându-se de glezna dreaptă.

Primele care au intervenit au fost arbitra de scaun, care a încercat să o liniştească pe româncă, şi Svitolina, vizibil îngrijorată, care a adus gheaţă. După ce a primit timp de câteva minute îngrijiri pe teren şi piciorul i-a fost bandajat, Buzărnescu a fost scoasă din incintă pe un scaun cu rotile.

Mihaela Buzarnescu wailing in pain after appearing to injure her ankle in the third set vs Svitolina. Tough to watch. Hope it's as much shock as anything.