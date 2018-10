Momentul in care un boxer isi ia la bataie propriul antrenor la finalul unui meci - VIDEO

Levan Shonia era în faţa celei de-a 12-a înfrângeri din toată cariera sa, iar acest lucru l-a enervat la culme.

Într-un exces de furie după pierderea meciului, acesta îşi atacă propriul antrenor, care încearcă din răsputeri să-l calmeze. Antrenorul a intervenit rapid pentru a împiedica escaladarea conflictului.

🤯🤣 Astonishing stuff from Bulgaria tonight as a boxer goes rogue after refusing to accept defeat and exchanges shots with his own coach. pic.twitter.com/mVsVOPB42p