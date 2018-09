Momentul incredibil care nu s-a vazut la TV! Cum a reactionat Cristiano la vestiare dupa eliminarea incorecta de la Valencia

Cristiano Ronaldo a avut parte de un debut cum nici nu isi imagina in UEFA Champions League in tricoul lui Juventus. Starul portughez a fost eliminat de arbitrul german Felix Brych la Valencia, dupa o faza la care Jeison Murillo a cazut fara sa fie atins.

Ronaldo a primit rosu direct, o premiera in cariera sa in cea mai importanta competitie intercluburi din lume, moment in care a izbucnit in lacrimi.

Lacrimile lui Ronaldo au curs siroaie si la vestiare! Antrenorul Valenciei, Marcelino, a povestit ce s-a intamplat pe tunel.

Potrivit lui Marcelino, Ronaldo nu si-a putut stapani supararea si tristetea nici pe tunel, unde a plans.

"Sincer, eu nu am vazut faza in timpul meciului, ma uitam la minge. Stiu, insa, ca Ronaldo era foarte suparat si chiar plangea. Spunea ca nu a facut nimic gresit", a dezvaluit Marcelino.

Antrenorul Valenciei a mai spus ca primul penalty acordat de Brych lui Juve a fost o adevarata lovitura pentru echipa sa.

"A fost o mare lovitura chiar inaintea pauzei, a fost greu sa ne redresam din punct de vedere moral la vestiare. Celalalt penalty a fost o condamnare. Sa primesti doua goluri de la o astfel de echipa, cum e Juventus, e greu, pentru ca sarcina de a reveni in joc devine aproape imposibila", a mai spus el.