Morosanu i-a rupt piciorul turcului Ozer in prima runda! Andrei Stoica l-a batut pe albanezul Memedi, Ciobanul Nastase l-a distrus pe gigantul de 150 kg din Cuba - VIDEO

UPDATE 23:45 Catalin Morosanu l-a invins prin TKO pe turcul Ozer, dupa ce i-a dat cateva low kick-uri devastatoare

UPDATE 23:30 Andrei Stoica a castigat la decizie meciul cu Memedi

UPDATE 23:00 Sebastian Cozmanca l-a facut KO pe Valentin Bordianu

UPDATE 22:30 Ciobanul Nastase l-a invins prin TKO pe Freddy El Gigante

Catalin Morosanu se bate in main eventul galei Batalia Moldovei, de la Piatra Neamt. "Moartea din Carpati" va intra in ring cu turcul Ozer. Tot in aceasta seara, in ringul de la Piatra Neamt vor intra si Andrei Stoica, impotriva albanezului Memedi, dar si Ciobanul Nastase, impotriva unui cubanez de doua ori mai greu decat el.

Fight Card-ul galei