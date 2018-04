Moscova s-a calificat in Final Four-ul Euroligii de baschet, dupa o victorie dramatica in seria cu Himki - VIDEO

Moscova a obtinut o calificare pe muchie de cutit in turneul final al Euroligii de baschet. Militarii s-au impus cu 3 la 1 in seria contra celor de la Himki, dupa o victorie dramatica, scor 89 la 88. Cu 20 de secunde inainte de final, Himki avea un avantaj minim. TSKA, insa, a revenit fabulos si a smuls victoria in ultimele secunde.

In Final Four s-a calificat si Real Madrid. Spaniolii au trecut acasa de Panathinaikos, scor 89 la 82 si se vor duela cu rusii de la TSKA pentru un loc in finala.