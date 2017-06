Motivul pentru care Academia Chisinau si Saxan Ceadar-Lunga s-au retras din Divizia Nationala, si astfel prima etapa de campionat a fost amanata - VIDEO

Formatia din Gagauzia a luat decizia, pentru ca nu are stadion cu teren natural, conditie obligatorie impusa de federatie incepand cu noul sezon. Saxan se pregateste sa evolueze in Divizia A. Totodata, Academia s-a retras din cauza unor probleme financiare. Astfel, in noul sezon al Diviziei Nationale, vor juca 10 echipe.

Luni, federatia va stabili noul program al turneului.