Motivul pentru care Conor McGregor a atacat un arbitru si a fost la un pas sa-l ia la bataie la un turneu MMA din Irlanda - VIDEO

Dupa ce l-a felicitat pe Charlie Ward pentru victorie, Conor McGregor a fost rugat de arbitru sa iasa cusca. Frustrat, irlandezul l-a imbrancit pe acesta si l-a insultat. Ulterior, McGregor a fost scos din cusca. Irlandezul planifica sa se intoarca in UFC, dupa ce nu a mai luptat in acest turneu de mai bine de un an.