Motociclistul spaniol Jorge Lorenzo a castigat cursa de acasa. El s-a impus la etapa din Catalunia a Campionatului Mondial MotoGP - VIDEO

Jorge Lorenzo, pilotul echipei Ducati, a plecat din pole-position dar a ratat startul si a fost devansat de Marc Marquez, de la Honda. Acesta, insa, nu a condus mult. Lorenzo a revenit la conducere in scurt timp si a dominat pana la final. Italianul Andrea Dovizioso, de la Ducati, a fost in top 3, dar in turul 9 a suferit o cazatura si a abandonat cursa.

Lorenzo a castigat cursa din Catalunia ajungand la finis in 40 de minute si 13 secunde. Marquez a venit la 4 secunde distanta, iar italianul Valentino Rossi, de la Yamaha, a completat podiumul. Lorenzo ocupa locul 7 in clasamentul general al sezonului de MotoGP. Marquez este lider cu 115 puncte. Rossi are 88 de puncte. Urmatoarea cursa va avea loc in Olanda, pe 1 iulie.