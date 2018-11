Munca de echipa, la un nivel impresionant. Golden State a facut show intr-o noua partida a ligii nord-americane de baschet

Golden State a reusit o combinatie care i-a uimit pana si pe fanii echipei adverse. Baschetbalistii au pasat unul altuia balonul si au inscris abia dupa ce au umilit toata defensiva oaspetilor. Razboinicii au obtinut a saptea victorie consecutiva, in campionat, si conduc detasat in Conferinta de Vest din NBA. In ultimii 4 ani, ei au cucerit titlul de 3 ori.