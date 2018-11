Munceste pentru viitorul sau. Fotbalistul moldovean Iurie Iovu joaca pentru echipa de juniori a celor de la Cagliari si viseaza sa ajunga titular la formatia de baza - VIDEO

Iurie Iovu are 16 ani si este produsul scolii de fotbal Zimbru Chisinau. In august, fundasul central a semnat cu Cagliari si deja a jucat cateva partide pentru echipa de juniori a italienilor, iar intr-un meci a marcat un gol.

Iurie IOVU, FUNDAS CAGLIARI U17: "Ma inteleg foarte bine cu baietii de acolo. Este un club foarte bun. E o concurenta mare acolo si vreau sa imi fac loc."

La Cagliari, Iurie Iovu a fost intampinat de un alt moldovean, Artur Ionita, jucatorul echipei de baza.

Iurie IOVU, FUNDAS CAGLIARI U17: "El mi-a urat succes. Eu vreau sa ajung unde a ajuns si el. "

Iurie discuta in engleza cu jucatorii formatiei Cagliari, dar invata si italiana. Spune ca-i este dor de fostii colegi de la Zimbru.

Iurie IOVU, FUNDAS CAGLIARI U17: "Discut cu baietii. Au fost prieteni cu mine de la 9 ani. Cu unii joc si la nationala U17. "

Iurie Iovu este fotbalistul nationalei Moldovei Under 17. Recent, el a jucat in preliminariile Campionatului European, in meciurile cu Belgia, Grecia si Letonia.