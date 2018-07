Mutare senzationala in NBA. LeBron James va juca pentru Los Angeles Lakers, in noul sezon. Schwarzenegger a venit cu un mesaj

Arnold SCHWARZENEGGER, ACTOR: "Este atat de tare ca vii in orasul stelelor si tu, fara niciun dubiu, vei fi cea mai mare stea, pe teren si in afara lui. Imi place!"

154 de milioane de dolari va incasa LeBron James in cei 4 ani de contract, la Lakers. Regele a evoluat in ultimele 4 sezoane pentru Cleveland. Cu aceasta echipa a cucerit titlul de campion in anul 2016. In cariera sa, James a mai jucat la Miami, fiind campion de doua ori.