Napoli, data afara din Cupa Italiei. Cu fundasul roman Vlad Chiriches titular, echipa a cedat in fata gruparii Atalanta, scor 1 la 2, in sferturile turneului - VIDEO

Napoli lupta pentru titlu, in Serie A, iar in cupa a jucat cu mai multe rezerve. Baietii de la Atalanta au profitat de sansa lor si au dat lovitura, chiar pe Stadio San Paolo.

Castagne a deschis scorul, in debutul reprizei secunde, iar, in minutul 81, fundasul roman Chiriches l-a scapat pe Gomez, care a dublat avantajul oaspetilor. Intrat pe teren in repriza a doua, Mertens a redus din diferenta.

Napoli, insa, nu s-a mai salvat, in minutele ramase, iar Atalanta s-a calificat in semifinalele Cupei Italiei. Adversara ei se va decide in aceasta seara, dupa derby-ul Juventus – FC Torino.