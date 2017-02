Napoli, pregatita de duelul cu Real Madrid din Liga Campionilor. Se anunta un meci fierbinte pe Santiago Bernabeu - VIDEO

Napoli nu a mai pierdut un meci din octombrie si spera, in continuare, la titlu in Serie A. Echipa antrenata de Maurizio Sarri a dominat partida de aseara cu Genoa, insa nu a reusit sa deblocheze tabela de scor pana la pauza. Abia in minutul 50, Zielinski a marcat golul de 1 la 0.

Napoletanii, inspirati si cu un Dris Mertens in mare forma, au inscris, mai tarziu, prin Giaccherini.

2 la 0 si Napoli a urcat provizoriu pe locul secund in Campionatul Italiei, cu 51 de puncte. Liderul Juventus are 57, dar si un meci rezerva. Miercuri, Napoli va da piept cu Real Madrid, pe stadionul Santiago Bernabeu, in optimile de finala ale Ligii Campionilor.