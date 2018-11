Napoli s-a distrat in meciul de deschidere a etapei a 11-a de campionat: a umilit-o pe Empoli. Mertens - eroul serii, cu un hat-trick - VIDEO

Belgianul Dries Mertens a prins o seara magica pe Stadio San Paolo. El a marcat un gol frumos in prima repriza, la care s-a adaugat reusita lui Insigne. Dupa pauza, oaspetii de la Empoli au redus din diferenta, insa apoi Mertens a revenit in prim-plan. Belgianul a marcat cu un sut senzational de la marginea careului si a facut 3 la 1.

In minutul 90, Mertens a pasat decisiv la golul lui Milik, iar in prelungiri a fugit in contraatac, a trecut de portar si a trimis mingea in poarta goala.

Hat-trick pentru Mertens si victorie cu scorul de 5 la 1 pentru gruparea Napoli, care ocupa locul secund in Campionatul Italiei. Este la 3 puncte in spatele liderei Juventus, insa Batrana Doamna are un meci rezerva.