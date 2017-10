Napoli se desprinde in fruntea clasamentului Campionatului Italiei: a batut-o pe Cagilari - VIDEO

Hamsik a inscris deja in minutul 4 al meciului cu formatia Cagliari, la care moldoveanul Artur Ionita a fost titular. Pana la pauza, neapolitanii si-au dublat avantajul. Mertens a fost faultat in careu si tot el a transformat penalty-ul. In debutul reprizei secunde, Cagliari a mai primit o lovitura. Koulibaly a marcat pentru 3 la 0.

Cagliari nu a reusita sa dea o replica pe masura gazdelor. Echipa lui Ionita a cazut pe locul 14 in Campionatul Italiei. Napoli este lidera, cu 21 de puncte din tot atatea posibile. Juventus are cu 2 puncte mai putin, dupa ce a facut primul pas gresit in acest sezon. Batrana Doamna a remizat cu Atalanta, scor 2 la 2. Asta desi conducea cu 2 la 0, dupa golurile lui Bernardeschi si Higuain.

Atalanta a dat dovada de caracter. Caldara si Cristante au inscris cate un gol.

2 la 2, insa Juve putea castiga partida. Dybala a ratat un penalty, in minutul 84. Tot aseara, AC Milan a pierdut duelul de pe San Siro, cu AS Roma, scor 0 la 2. Dzeko si Florenzi au punctat.

AS Roma se afla pe a 5-a pozitie in campionat, iar rossonerii sunt pe locul 7.