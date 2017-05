Nashville scrie istorie in liga nord-americana de hochei. Pradatorii au castigat partida, scor 6 la 3, si s-au calificat in finala Cupei Stanley - VIDEO

Watson a deschis scorul deja in minutul 2. Nashville Predators a dominat startul meciului cu Anaheim Ducks si Sissons a dublat avantajul gazdelor. Oaspetii au jucat mai bine, apoi, si au inscris de 3 ori, insa, pana la final, nu au rezistat. Sissons si-a continuat recitalul cu a marcat alte 2 goluri.

Anaheim a atacat disperat, pe final, dar s-a lasat descoperita si Nashville a mai inscris de doua ori in poarta goala. Pradatorii au castigat partida, scor 6 la 3, si s-au calificat in finala Cupei Stanley. Va fi o premiera in istoria clubului, fondat in anul 1997.

In cealalta semifinala NHL, Pittsburgh conduce cu 3 la 2 seria cu Ottawa si mai are nevoie de o victorie pentru a se califica in ultimul act.