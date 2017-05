Natalia Vieru a devenit tripla campioana a Rusiei la baschet. Sportiva noastra a cucerit un nou titlu cu clubul Ekaterinburg - VIDEO

Natalia Vieru a transformat o lovitura de pedeapsa in repriza a patra a meciului. Ekaterinburg si Dinamo Kursk au luptat cot la cot in seria finala din Premier-Liga Rusiei. A fost nevoie de toate cele 5 partide pentru a decide campioana. In duelul decisiv, Ekaterinburg a reusit sa smulga victoria pe final, scor 83 la 82.

Natalia Vieru a devenit tripla campioana a Rusiei la baschet, avand doua trofee cucerite cu Ekaterinburg si unul cu clubul Sparta. Impreuna cu colegele de echipa, moldoveanca a transmis un mesaj fanilor.

“În fiecare meci, simţim suportul vostru. Este un stimulent pentru a cuceri noi culmi. ”

In cariera sa, Natalia Vieru a fost de 4 ori campioana a Euroligii, cu diverse echipe, iar in anul 2012 – campioana a Slovaciei, cu gruparea Kosice.