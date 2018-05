Nationala Argentinei, in febra pregatirilor pentru Campionatul Mondial. Echipa lui Messi a castigat amicalul cu Haiti - VIDEO

Argentina a primit vizita echipei din Haiti pe stadionul La Bombonera, din Buenos Aires. Vicecampioana mondiala a obtinut un penalty, in minutul 16, pe care Messi l-a transformat. Capitanul albiceleste si starul Barcelonei a fost inspirat si, in repriza secunda, s-a aflat mereu la locul potrivit, in momentul potrivit. Messi a marcat alte doua goluri si si-a completat hat-trick-ul.

Mai tarziu, Messi i-a pasat decisiv lui Aguero, care a stabilit scorul final de 4 la 0. Argentina va mai juca un amical, inainte de a pleca la Cupa Mondiala. Pe 9 iunie, formatia antrenata de Jorge Sampaoli va intalni Israel. Intre timp, si Peru a jucat o partida amicala. A batut Scotia cu 2 la 0.

Peruvienii vor evolua la mondial pentru prima data din anul 1982.