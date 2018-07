Nationala Belgiei a obtinut cea mai mare performanta din istorie si a pus mana pe medalia de bronz la Campionatul Mondial - VIDEO

Nationala Belgiei a inceput splendid finala mica a Campionatului Mondial, jucata la Sankt-Petersburg, si deja in minutul 4 a deschis scorul. Meunier a marcat din pasa lui Chadli.

Echipele s-au intrecut, apoi, in ratari, iar la britanici, Kane, Maguire si Dier au trecut pe langa gol. Scorul a ramas neschimbat pana in minutul 82, atunci cand Hazard a primit o pasa de la De Bruyne si a inscris pentru 2 la 0.

Nationala Belgiei a castigat meciul si a cucerit bronzul Campionatului Mondial pentru prima data in istorie.

Eden HAZARD, ATACANT NATIONALA BELGIEI: “Sunt foarte mandru pentru baieti, pentru tara. Sunt fericit sa joc in aceasta echipa si cred ca, in 2 ani vom fi mai buni.”

Gareth SOUTHGATE, SELECTIONER ANGLIA: “La final, suntem foarte mandri de ceea ce am reusit. Nu ne cream iluzii, stim unde ne situam, ca echipa. Am incheiat in top 4, dar inca nu suntem o echipa de top 4.”

Anglia a mai fost pe locul 4, la mondial, in anul 1990, dar are si un trofeu, cucerit in 1966.