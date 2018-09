Nationala de fotbal a Belarusului vrea la Campionatul European. Moldova ii sta in cale, asa ca oaspetii meciului tintesc victoria - VIDEO

Igor KRIUSHENKO, SELECTIONER BELARUS: "E Gatcan, care joaca in Rusia, Ionita, care are un joc creativ. Sunt flancuri rapide. Vorbim aici atat despre mijlocasi, cat si despre fundasi. O echipa echilibrata, cu lideri in fiecare compartiment de joc."

Echipa din Belarus a venit cu cel mai puternic lot la Chisinau. Toti fotbalistii de baza sunt apti de joc, iar unul din lideri este Yuri Kendysh, care evolueaza la Sheriff Tiraspol. Acesta este pregatit sa le faca zile fripte colegilor de club, fundasilor Petru Racu si Veaceslav Posmac.

Yuri KENDYSH, MIJLOCAS SELECTIONATA BELARUSULUI: "Pe teren, prieteni nu exista. Lucram impreuna, dar asta nu imi da avantaj."

Si daca tot o echipa din al patrulea esalon al Ligii Natiunilor se va califica la Campionatul European, Belarus spera sa fie acea formatie. Are nevoie de toate cele trei puncte la Chisinau.

Yuri KENDYSH, MIJLOCAS SELECTIONATA BELARUSULUI: "Speram la victorie si vom juca la victorie."

Alexandru SPIRIDON, SELECTIONER MOLDOVA: “Daca nu vom obtine victoria, iar noi nu am castigat un meci oficial de 4 ani, sansele noastre vor fi mizere. ”

Meciul Ligii Natiunilor UEFA, Moldova – Belarus, se va juca in aceasta seara, pe stadionul Zimbru, incepand cu ora 21 si 45 de minute.