Nationala de hochei a SUA a eliminat Rusia de la Campionatul Mondial de tineret. Americanii s-au impus cu 4 la 2, intr-un meci din sferturi de finala - VIDEO

Statele Unite, care gazduiesc mondialul de tineret, au iesit in avantaj deja in minutul 3 al duelului. A inscris Bellows. Hocheistii rusi au egalat scorul, insa pana la pauza au incasat un alt gol. Yamamoto a facut 2 la 1.

Repriza secunda s-a lasat fara goluri, iar a treia nu a dezamagit. Nationala Rusiei a egalat inca o data scorul, iar formatia adversa a raspuns prin golurile lui Bellows si Anderson.

SUA merge in semifinalele Campionatului Mondial sub 20 de ani. Acolo, va intalni Suedia. In careul de asi s-a calificat si Canada. Aceasta a surclasat Elvetia, scor 8 la 2. Canada, de 16 ori campioana mondiala la tineret, va da piept cu Cehia, in semifinale.