Nationala feminina a Cehiei, de tenis de camp, este din nou campioana lumii. Katerina Siniakova a invins-o pe americanca Sofia Kenin - VIDEO

In avantaj cu 2 la 0 dupa primele doua meciuri, Cehia a cucerit trofeul dupa ce Siniakova s-a impus in trei seturi in fata Sofiei Kenin. Cehoaica de 22 de ani a avut 1 la 0 la seturi, dar in decisiv a fost nevoita sa salveze doua mingi de meci, la 4 la 5, inainte de a se impune si a declansa sarbatoarea. La capatul unui meci de 3 ore si 44 de minute, Siniakova s-a impus cu 7 la 5, 5 la 7 si din nou 7 la 5.

Siniakova a adus punctul decisiv in finala Fed Cup, competitie pe care Cehia a castigat-o pentru a 11-a oara. Primele doua puncte ale Cehiei au fost obtinute vineri, cand Barbora Strycova a castigat in trei seturi 6 la 7, 6 la 1 si 6 la 4 in fata lui Kenin, iar Siniakova a trecut de Alison Riske, scor 6 la 3 si 7 la 6.

Atat Cehia, cat si SUA nu s-au putut baza in finala pe cele mai bune jucatoare. La cehoaice au absentat Petra Kvitova si Karolina Pliskova, iar din echipa americana au lipsit Sloane Stephens, Madison Keys si surorile Williams.