Nationala feminina a Frantei a invins-o pe Norvegia si a devenit campioana mondiala la handbal, pentru a doua oara in istorie. Olanda a luat bronzul - VIDEO

Finala Campionatului Mondial, disputata la Hamburg, a fost una superba. Norvegia, campioana din 2015, a avut o prima repriza mai buna, iar Franta a controlat jocul in partea a doua.

Cu 7 minute pana la final, echipa scandinava a condus, scor 20 la 19, insa, apoi, handbalistele franceze au dominat. A fost 23 la 21 pentru nationala Frantei, care s-a incoronat campioana a lumii pentru a doua oara in istorie.

Franta a mai cucerit titlul mondial, la feminin, in anul 2003. Norvegia ramane cu 3 trofee, in palmares. Tot aseara, in meciul pentru bronz, Olanda a invins Suedia, scor 24 la 21.