Nationala feminina a Moldovei a suferit o infrangere in partida cu Romania din calificarile Campionatului Mondial - VIDEO

Miron a marcat in minutul 51 si, astfel, a trecut in contul nationalei Moldovei primul gol in turneul preliminar. Imediat, insa, romancele au inscris prin Voicu, iar, in minutul 59, aceeasi Eugenia Miron a deviat in o minge in propria poarta.

Inca un gol al meciului de astazi, de la Mogosoaia, l-a reusit Voicu, in prima repriza. Moldova a pierdut, scor 1 la 3, si ramane pe ultimul loc in grupa preliminara pentru Campionatul Mondial. Echipa noastra a pierdut toate cele 4 partide, a marcat un gol si a incasat 28.