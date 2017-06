Nationala feminina a Moldovei la tenis se pregateste de turneul Fed Cup: "Anul acesta, in echipa noastra, s-au strans fete foarte bune, in forma excelenta" - VIDEO

Nationala Moldovei are sanse mari, la editia din acest an a turneului Fed Cup. Fetele care participa la multiple competitii ITF si obtin rezultate promit sa dea totul pe teren si sa reprezinte tara la cel mai inalt nivel. Mai ales ca turneul va avea loc la Chisinau.

Daniela CIOBANU, TENISMENA NATIONALA MOLDOVEI “Noi ne motivam pozitiv. Anul acesta, in echipa noastra, s-au strans fete foarte bune, in forma excelenta.”

Convocarea Alexandrei Perper, cea mai bine clasata tenismena in topul mondial, locul 431, mareste sansele echipei noastre la succes.

Alexandra PERPER, TENISMENA NATIONALA MOLDOVEI “E mereu mai uşor să joci acasă. Mai mulţi oameni ne susţin, aşa că trebuie să arătăm rezultatul nostru cel mai bun.”

Cea mai tanara jucatoare a nationalei Moldovei, Vitalia Stamat, in varsta de 16 ani.

Vitalia STAMAT, TENISMENA NATIONALA MOLDOVEI “Mă voi strădui să joc la nivelul lor şi să câştig meciuri.”

In total, 6 fete participa la antrenamentele de preselectie in lotul nationalei Moldovei. 4 jucatoare vor intra in lista finala.

Andrei ANDREEV, CAPITAN NATIONALA MOLDOVEI “Aştept de la fiecare jucătoare dăruire pe teren. Sper că ne vor ajuta şi pereţii, şi spectatorii şi că fetele se vor descurca.”

Nationala Moldovei de tenis va fi gazda turneului grupei a III-a valorice a zonei euro-africane Fed Cup, in perioada 13 – 17 iunie. Alte 15 echipe, printre care Grecia, Macedonia, Tunisia sau Algeria, vor veni la Chisinau. Cele mai bune 2 formatii vor promova in a doua grupa valorica Fed Cup.