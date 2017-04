Nationala feminina de fotbal a Moldovei a invins Andorra cu 4 la 0. Urmatorul meci, moldovencele vor juca cu Lituania - VIDEO

Nationala Moldovei participa pentru a doua oara in istorie, in calificarile Cupei Mondiale. In primul meci, echipa noastra a invins lejer Andorra. Claudia Chiper a deschis scorul deja in minutul 9, ea fiind cea mai buna marcatoare in lotul national, cu 6 goluri in activ. Cristina Cerescu a dublat avantajul Moldovei cu un sut care a lasat fara replica portarul advers.

Aproape de pauza, tricolorele au obtinut un penalty, pe care l-a transformat Natalia Munteanu. In minutul 71, Nadejda Colesnicenco a inscris si ea si a stabilit scorul final de 4 la 0. Este cea mai categorica victorie in istoria nationalei feminine a Moldovei. In cealalta partida a grupei, Israel a trecut de Lituania, gazda mini-turneului preliminar, scor 2 la 0. In urmatorul meci, maine, Moldova va da piept cu Lituania. Doar castigatoarea grupei si cea mai buna echipa de pe locul secund, din cele 4 grupe, va accede in turul 2 al calificarilor Cupei Mondiale.