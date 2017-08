Nationala feminina de fotbal a Olandei este noua campioana europeana: s-a impus pe teren propriu in fata selectionatei Danemarcei - VIDEO

Nationala feminina a Olandei s-a impus in finala Campionatului European cu 4 la 2 in fata selectionata Danemarcei. Olandezele s-au vazut conduse inca in minutul 6, cand Nadim a punctat din penalty.

Totusi, gazdele si-au demonstrat clasa, iar la jumatatea primei reprize Olanda conducea cu 2 la 1.

Danemarca a reusit sa restabileasca egalitatea pe tabela de marcaj inca in prima repriza, cand Harder a marcat superb.

Totusi, in partea secunda Danemarca nu a mai putut face atacurilor olandezelor, iar gazdele au mai inscris de 2 ori.

4 la 2, iar Olanda devine campioana europeana inregistrand doar victorii la turneu, cu 13 goluri inscrise si doar 3 primite.