Nationala Frantei e in a treia finala de Campionat Mondial din ultimii 20 de ani. Cocosii galici au invins reprezentativa Belgiei cu 1-0 - VIDEO

Prima semifinala a mondialului s-a disputat la Sankt-Petersburg. Belgienii au avut primele ocazii mari ale meciului, insa portarul Lloris s-a opus de fiecare data. Apoi si francezii au devenit periculosi in atac. Totusi, golul a venit dupa pauza. Umtiti a marcat cu o lovitura de cap, dupa o centrare perfecta a lui Griezmann din corner.

Mai tarziu, Fellaini si Witsel au ratat ocazii bune de a egala scorul. Franta a castigat meciul cu 1 la 0 si s-a calificat pentru a treia oara in finala Campionatului Mondial.

Antoine GRIEZMANN, ATACANT NATIONALA FRANTEI: "Am lucrat mult in defensiva si, dupa ce am marcat, am incercat sa ne inchidem si sa jucam pe contraatac. "

Franta a cucerit Cupa Mondiala in 1998, la turneul pe care l-a gazduit. In 2006, echipa a pierdut finala cu Italia, la penalty-uri.