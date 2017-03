Nationala Germaniei a invins categoric acasa selectionata Azerbaidjanului si e ca si calificata la Campionatul Mondial din 2018 - VIDEO

Germania continua seria victoriilor in preliminarii. Actuala campioana mondiala a invins cu 4 la 1 nationala Azerbaidjanului si e aproape sigur calificata la turneul final din 2018. Totusi, azerii au reusit o performanta unica. Au fost primii care au inscris in poarta nemtilor in aceasta campanie preliminara.

Germania nu a ramas datoare. Nemtii au inscris de 4 ori prin Schurrle, Muller si Gomez si sunt lideri in grupa C cu 5 victorii in 5 meciuri.



Tot ieri, Anglia a trecut cu 2 la 0 de Lituania. Veteranul Defoe a revenit cu un gol la nationala. A fost reusita cu numarul 20 pentru selectionata pentru atacantul de 34 de ani. Scorul final a fost stabilit de Vardy la finele unei faze elegante.

Anglia este lider in grupa F, cu 13 puncte la activ.