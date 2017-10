Nationala Islandei s-a calificat pentru prima oara la Campionatul Mondial - VIDEO

Islanda s-a calificat in premiera la Campionatul Mondial din 2018, dupa victoria cu 2 la 0 in fata celor din Kosovo. Gudmundsson si Sigurdsson au inscris in meciul de aseara.

Cu o populatie de 335 de mii de locuitori, Islanda devine cea mai mica tara calificata vreodata la un Campionat Mondial. Astfel, inslandezii demonstreaza ca evolutie fantastica de la europenele din 2016 nu a fost o simpla surpriza. Vikingii au incheiat campanie preliminara pe prima pozitie in grupa D, acumuland 22 de puncte.