Nationala Italiei este de neoprit, la Cupa Mondiala de volei feminin. Italiencele au castigat 8 meciuri din 8, la turneu - VIDEO

Duel tare la mondialul de volei, desfasurat in Japonia. Rusoaicele au inceput in forta partida cu Italia si au castigat primul set cu 25 la 22. Apoi, insa, echipa italiana a preluat controlul, si in cel de-al doilea set, a reusit sa se impuna, scor 25 la 20.

Diferenta a fost si mai mare in partea a treia, iar jucatoarele din peninsula au triumfat, scor 25 la 18.

Vedeta Italiei a fost Paola Egonu, jucatoare cu origini nigeriene, care a acumulat 29 de puncte in partida de astazi. Rusia nu a mai avut putere sa revina. Italia a castigat ultimul set cu 25 la 22.

Italia are un parcurs perfect la Campionatul Mondial, cu 8 victorii in tot atatea meciuri, si se afla pe locul 1 in clasamentul grupei F. Rusia ocupa a patra pozitie si risca sa fie eliminata de la turneu.

Intr-o alta partida de astazi, Brazilia a invins Olanda cu 3 la 2, la seturi. Braziliencele ocupa locul 4 in grupa E. Echipa olandeza este pe treapta a doua.