Nationala Moldovei a cedat in deplasare in amicalul cu Turcia, insa Radu Gansari a marcat un gol de poveste - VIDEO

Radu GINSARI, ATACANT NATIONALA MOLDOVEI “Pentru mine a fost o placere foarte mare sa joc astazi la nationala Moldovei impotriva Turciei, sunt bucuros ca am si marcat. Insa, din pacate, rezultatul schiopateaza la nationala mare.”

Radu Ginsari a inscris unicul gol pentru Moldova in amicalul cu Turcia. Atacantul moldovean a driblat elegant fundasul advers si a sutat in forta la coltul lung. Faza a inceput de la o deposedare la mijlocul terenului, iar Dedov l-a gasit pe Ginsari cu o pasa inteligenta. Totusi, Moldova a fost invinsa cu 1 la 3 de selectionata Turciei. Gazdele au deschis scorul in minutul 14 dupa un contraatac exemplar.

10 minute mai tarziu, Moldova a incasat al doilea gol, venit dupa o faza fixa. Turcii nu s-au multumit cu avantajul obtinut in prima repriza, iar in minutul 52 au facut 3 la 0.

S-a incheiat 3 la 1, iar Moldova inregistreaza al doilea esec consecutiv, dupa infrangerea cu Austria din preliminariile Campionatului Mondial din 2018.