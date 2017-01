Nationala Moldovei a inceput pregatirile pentru amicalul de saptamana viitoare cu selectionata Qatarului: Se antreneaza la minus 13 grade, dar vor juca la +25 - VIDEO

Cei 27 de fotbalisti ai nationalei inclusi in lotul largit pentru meciul cu Qatar de pe 17 ianuarie au efectuat primul antrenament oficial. Nici gerul naprasnic sau zapada nu i-au impiedicat pe fotbalisti sa se pregateasca pentru primul meci al nationalei din 2017.

Radu Mitu, cel mai bun portar din fotbalul moldovenesc, a luptat cu frigul cum stie el mai bine. A facut exercitii.

Elevii lui Igor Dobrovolski au efectuat primul antrenament la Centrul de pregatire al Selectionatelor Moldovei de la Vadul lui Voda, unde se vor afla pana la sfarsitul acestei saptamani, dupa care vor merge in Qatar. In luna martie fortablistii vor mai disputa doua partide amicale contra Turciei si San Marino. Selectionata noastra a incheiat anul 2016 pe locul 164 in clasamentul FIFA.

Totodata, Moldova ocupa ultima pozitie in grupa D din cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2018.