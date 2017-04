Nationala Moldovei de futsal a cedat in meciul amical contra Letoniei, chiar daca a deschis scorul. Negara a inscris pentru tricolori - VIDEO

Andrei Negara a deschis scorul in amicalul contra Letoniei in minutul 10. Pana la gol, tricolorii s-au intrecut la ratari, trimitand de doua in bara.

Totusi, Moldova a cedat cu 1 la 3. Letonia a inscris de 3 ori in 3 minute si si-a garantat victoria.

Vladimir VUSATII, ANTRENOR NATIONALA MOLDOVEI DE FUTSAL "Au mai rămas 3-4 zile, sperăm că vom progresa în ceea ce priveşte jocul de echipă. Vom recăpăta măcar ceea ce am pierdut.”

In perioada 8-11 aprilie, Moldova va participa la etapa preliminara a Campionatului European de Futsal din 2018. Selectionata noastra va evolua in aceeasi grupa cu Spania, Serbia si Polonia.