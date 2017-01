Nationala Moldovei de futsal a obtinut o victorie uriasa contra Tarii Galilor in cadrul preliminariilor Campionatului European din 2018 - VIDEO

Debut cum nu se poate de bun pentru Moldova in cadrul preliminariilor Campionatului European de futsal din 2018. Elevii lui Vladimir Vusatii au demolat chiar tara gazda a mini-turneului de calificare, Tara Galilor, scor 6 la 1. Partida a inceput perfect pentru tricolori, iar Andrian Lascu a inscris dupa o gafa a portarului gazdelor. A urmat recitalului lui Cristian Obada care a reusit 2 goluri in 2 minute, iar in minutul 26, Sergiu Tacot a inscris cel de-al patrulea gol al nationalei noastre.

Tricolorii nu au scazut din turatii. Negara a marcat in minutul 31, iar imediat dupa asta, Burdujel a stabilit scorul final de 6 la 1.

Pentru Moldova urmeaza meciurile cu Grecia si San Marino. In urmatoarea faza preliminara se califica doar castigatoarea grupei.