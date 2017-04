Nationala Moldovei de futsal a pierdut si ultimul meci din grupa, cu Serbia, scor 3 la 7 - VIDEO

Prima repriza a fost dominata cap coada de sarbi, iar doi jucatori au condus atacurile echipei. Dragan Tomic a reusit un hat-trick, iar Milos Simic a marcat de doua ori.

Dupa pauza, Moldova si-a revenit si a inscris de 3 ori. Sergiu Tacot si Andrei Negara au marcat, iar sutul lui Cristian Obada a fost deviat in propria poarta de un jucator advers.

Serbia a marcat, insa, alte doua goluri, si a castigat meciul cu 7 la 3. In partidele precedente, nationala Moldovei a pierdut in fata Poloniei, scor 2 la 4, si campioanei europene in exercitiu, Spaniei, scor 0 la 7. Din grupa noastra, ibericii s-au calificat la turneul final al Euro 2018, iar sarbii si polonezii vor juca in play-off.