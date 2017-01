Nationala Moldovei de futsal se descurca de minune in preliminariile Campionatului European: a castigat si al doilea meci din grupa, cu Grecia, scor 4 la 0 - VIDEO

Portarul Oleg Chitoroaga a marcat ultimul gol al meciului. Cristian Obada a inscris alte doua, iar inca unul l-a reusit Sergiu Tacot. Moldova are 6 puncte in grupa, in timp ce Grecia si gazda partidelor, Tara Galilor, au cate 3 puncte.

Maine, moldovenii vor juca in ultimul meci, cu San Marino. Castigatoarea grupei va avansa in turul 2 preliminar al Campionatului European.