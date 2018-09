Nationala Moldovei de juniori este la a doua infrangere, la turneul memorial Valentin Granatkin. Echipa noastra a pierdut meciul de astazi cu Lituania - VIDEO

Lituanienii au marcat cate un gol in fiecare repriza. Cu trei victorii in trei meciuri, acestia au castigat grupa. Nationala Moldovei sub 19 ani a acumulat trei puncte, dar inca nu este eliminata. In ultimul meci al grupei, in aceasta seara, joaca echipele Rusiei si Armeniei.

Turneul memorial Valentin Granatkin, desfasurat la Sankt-Petersburg, este la cea de-a 30-a editie.