Nationala Moldovei de tenis si-a aflat adversarii din Cupa Davis. Echipa noastra va juca impotriva Islandei, Macedoniei si Maltei - VIDEO

Turneul se va desfasura in Bulgaria si va incepe maine. Doar castigatoarea grupei se va califica in play-off. Acolo, in cazul unei victorii in fata unui alt adversar, Moldova va obtine biletul in grupa a doua valorica a Cupei Davis. Din lotul tricolorilor fac parte Andrei Ciumac, Andrei Soltoianu, Dmitrii Baskov si Maxim Bulat.

Cel mai bun tenisman moldovean, Radu Albot, nu va participa, el fiind concentrat pe evolutia individuala, la turnee internationale.