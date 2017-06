Vitalie Damascan, atacantul clubului Sheriff Tiraspol, a confirmat forma superba in care se afla. Acesta a marcat golurile, in minutele 23 si 47, la debutul sau in tricoul nationalei de tineret. In grupa preliminara, mai sunt Croatia, Cehia, Belarus si Grecia. Doar castigatoarea grupei se va califica direct la Campionatul European sub 21 de ani.

Echipa de pe locul secund va avea sansa calificarii in urma meciurilor de baraj.

Moldova urmeaza sa joace cu Croatia, acasa, pe 31 august.