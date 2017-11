Nationala Moldovei de tineret nu reuseste sa iese din impas. Echipa noastra a pierdut al 5-lea meci consecutiv in preliminariile Campionatului European - VIDEO

Andrei Macritchii a inscris in minutul 11. Cehii au egalat, insa, repede. Dupa pauza, oaspetii au marcat alte doua goluri. Pe final, Cehia a obtinut si un penalty, pe care portarul Nicolai Cebotari l-a blocat. Astfel, cu o victorie si 4 infrangeri, Moldova a cazut pe locul 5 in grupa preliminara a Campionatului European sub 21 de ani.