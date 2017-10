Nationala Moldovei de tineret se asteapta la un nou meci dificil, impotriva grecilor, in preliminarile Campionatului European - VIDEO

Danut OPREA, ANTRENOR NATIONALA MOLDOVEI U-21: “Am dorit acest lucru – sa creez un lider, sa fie 2-3 jucatori care sa traga echipa dupa ei la greu. Speram sa reusim acest lucru, in continuare.”

Sheriff este echipa cu cei mai multi jucatori in lotul Moldovei – 4. Petrocub ofera 3 fotbalisti pentru nationala de tineret. Echipa Greciei are in lot jucatori ai cluburilor Olympiacos, Panathinaikos, dar si fotbalisti care evolueaza la formatii din Franta si Olanda.

Ion DRAGAN, ATACANT NATIONALA MOLDOVEI U-21: “Au jucatori inalti, care pot sa castige toate mingile inalte, rapizi, au cativa jucatori buni, intradevar. ”

Tinerii tricolori spun ca au nevoie de sustinerea fanilor, la partida de maine.

Valeriu MACRITCHII, FUNDAS NATIONALA MOLDOVEI U-21: “Sa speram ca joi pe noi asta ne va ajuta si vom obtine un rezultat bun, cu ajutorul lor si fiind un colectiv. ”

Meciul de maine, dintre Moldova si Grecia, de pe stadionul Zimbru, va incepe la ora 19. Acum o luna, cele doua formatii au jucat pe terenul elen, Grecia reusind sa se impuna cu un scor categoric de 5 la 1.