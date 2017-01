Nationala Moldovei de tineret va evolua intr-o grupa cu Cehia, Croatia, Grecia, Belarus si San Marino - VIDEO

Calificarile vor incepe in luna martie si se vor incheia in octombrie 2018. In total, sunt 9 grupe preliminaresi doar castigatoarele lor se vor califica direct la europeanul de tineret. Cele mai bune 4 formatii de pe locul secund vor juca in play-off pentru a decide alte 2 echipe calificate.

Campionatul European din 2019, destinat jucatorilor in varsta de pana la 21 de ani, va fi gazduit de Italia.