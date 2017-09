Nationala Moldovei, ingenunchiata la Belgrad. Tricolorii au cedat in fata Serbiei, scor 0 la 3 - VIDEO

Moldova nu a reusit minunea si a cedat in fata Serbiei cu 3 la 0. Ca si in tur, dupa prima repriza scorul era de 2 la 0. Gacinovic si Kolarov au inscris pentru gazde.AMBIANTASarbii au dominat si in repriza secunda, iar scorul final de 3 la 0 a fost stabilit de Mitrovic.AMBIANTAMoldova continua sa fie pe ultima pozitie in grupa D, avand 2 puncte acumulate, 18 goluri incasate si doar 4 inscrise. Marti, tricolorii intalnesc pe stadionul Zimbru Tara Galilor.