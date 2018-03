Nationala Moldovei, invinsa in jocul amical din Franta. Tricolorii au primit doua goluri in prima repriza - VIDEO

In minutul 59, Artur Ionita a marcat primul gol al tricolorilor. Totusi, golul mijlocasului de la Cagliari nu a ajutat prea mult.

Fotbalistii nostri erau condusi de Coasta de Fildes cu 0 la 2 in acel moment. Tricolorii au primit doua goluri in prima repriza, dupa niste greseli comice in aparare.

Alexandru GATCAN, MIJLCOAS NATIONALA MOLDOVEI: "N-ar trebuie sa scapam asa goluri daca vrem sa avem rezultate pozitive si sa avem primul loc in grupa in Liga Natiunilor. Foarte usor scapam golurile. Sau nu ne intelegem, sau greseli individuale... Asta ar trebui sa schimbam."

Alexandru SPIRIDON, ANTRENOR NATIONALA MOLDOVEI: "Am pretentii la unii jucatori in prima repriza. Nu ei ne-au marcat doua goluri, noi ni le-am marcat. Bine ca echipa a aratat caracter, iar in repriza a doua s-a prezentat cu totul diferit pe teren."

Artur IONITA, MIJLOCAS NATIONALA MOLDOVEI: "Am vazut si lucruri pozitive. Este un pas micut inainte. Pacat de rezultat."

A fost a treia infrangere in cele 4 amicale disputate de la inceputul anului. Moldova a incasat 6 goluri in aceste partide.